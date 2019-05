Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games odnotowało 0,33 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,04 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1,87 mln zł rok wcześniej.



Wynik EBITDA wyniósł w I kw. br. 0,5 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.



"Wyniki, które wypracowaliśmy w pierwszym kwartale są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W raporcie widać już pierwsze efekty naszych działań przy grze 'My Spa Resort', która pod koniec marca zaczynała pokazywać lepsze rezultaty. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach wpływ ten będzie dużo bardziej widoczny" - skomentował prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.



Od początku bieżącego roku spółka Cherrypick Games koncentruje się na rozwoju gry "My Spa Resort". W tym czasie produkt przeszedł trzy duże aktualizacje, które znacząco wpłynęły na monetyzację tytułu. Poprawiła się także m.in. retencja, tj. wskaźnik, pokazujący jak często użytkownik powraca do gry oraz AARPDAU (średni dzienny przychód reklamowy na aktywnego użytkownika), który wzrósł o blisko 220 proc. Dzięki wsparciu głównych akcjonariuszy kwotą w wysokości 6,6 mln zł, spółka rozpoczęła w maju intensyfikację działań związanych z płatnym pozyskiwaniem użytkowników, czyli tzw. user aquistion, podano w materiale.



"'My Spa Resort' jest bardzo dobrze zaprojektowanym produktem, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom graczy. Tytuły w modelu game as a service wymagają od deweloperów ciągłej pracy i dostarczania użytkownikom nowych treści, tzw. life operations. W 'My Spa Resort' ten proces działa już bardzo sprawnie, choć ciągle go optymalizujemy i dopasowujemy pod graczy. Wiemy, czego dostarczać użytkownikom by jeszcze chętniej wracali do tytułu. Dzięki temu możemy skoncentrować się na pozyskiwaniu graczy, co jest kluczowe do osiągania coraz wyższych przychodów. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się konkretnym wynikiem tych działań" - dodał prezes.



"My Spa Resort" zostało wydane m.in. w chińskim sklepie Apple App Store oraz na innych rynkach azjatyckich. Powyżej oczekiwań okazały się wyniki, które gra odnotowała w tym regionie świata. Studio przyspieszyło proces dostosowania tytułu do wymagań azjatyckich graczy i rozpoczęła rozmowy z chińskimi partnerami w celu wydania tytułu w lokalnych sklepach z aplikacjami i grami mobilnymi, podkreśliła spółka.



Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



