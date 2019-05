PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 1,97% r: r w kwietniu



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 1,97% w skali roku i wyniosło 13,43 TWh w kwietniu 2019 r., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Narastająco w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. krajowe zużycie spadło o 0,63% r/r do 57,89 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 0,75% r/r do 12,54 TWh w kwietniu, podały też PSE na swojej stronie internetowej. W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. odnotowano spadek produkcji o 1,3% r/r do 55,25 TWh.

W kwietniu 2019 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 5,98 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (wzrost o 4,84% r/r) i 3,19 TWh z węgla brunatnego (spadek o 15,35% r/r), zaś w elektrowniach wiatrowych - 1,13 TWh (spadek o 6,43% r/r), podały też PSE.

W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 26,55 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 3,61% r/r) i 14,2 TWh z węgla brunatnego (spadek o 11,48% r/r), zaś w elektrowniach wiatrowych - 5,78 TWh (wzrost o 32,18% r/r).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)