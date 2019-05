Hornigold REIT odnotował 152 tys. zł zysku netto w I kw. br.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Hornigold REIT odnotowała ponad 900 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 155 tys. zł zysku z działalności operacyjnej oraz 152 tys. zł zysku netto w I kw. br., podała spółka. I kwartał 2019 roku był pierwszym okresem w historii spółki, w którym prowadzona była jedynie działalność związana ze sprzedażą oraz krótkoterminowym wynajmem apartamentów, podkreślono.

"Wyniki finansowe odnotowane przez Hornigold REIT w pierwszym kwartale są w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami. Sukcesywnie realizujemy strategię rozwoju przyjętą na początku roku, a wdrożony w lutym model sprzedaży apartamentów typu condo miał bardzo istotny wpływ na rozwój działalności operacyjnej. W zakończonym niedawno kwartale sprzedaliśmy dwa apartamenty tego rodzaju oraz odnotowaliśmy pierwsze przychody z tytułu obsługi sprzedanych lokali. Grono chętnych na zakup naszych apartamentów stale się zwiększa, w związku z czym w kolejnych miesiącach z pewnością dojdzie do kolejnych transakcji" - powiedział prezes Kamil Kita, cytowany w komunikacie.

W lutym spółka opublikowała prognozy przychodów ze sprzedaży apartamentów na lata 2019-2021. Mają one wynieść kolejno 5,1 mln zł, 9,1 mln zł oraz 19,5 mln zł. W I kwartale 2019 roku spółka zrealizowała 18% prognozy przychodów na cały rok, przypomniano.

"Kolejne kwartały będą w naszej ocenie jeszcze lepsze. W kwietniu kupiliśmy hotel zlokalizowany w centrum Katowic z 36 pokojami, które już są wynajmowane. Kolejne 10 powstanie do końca roku. Zakupiliśmy również drugi obiekt zlokalizowany na obrzeżach miasta, który zostanie zaadaptowany pod działalność aparthotelu. Wynajem pokoi oraz powierzchni w ramach condo hoteli będzie stanowiło istotne uzupełnienie oferty sprzedaży apartamentów" - dodał Kita.

Hornigold REIT (dawniej Mobile Partners), spółka zależna od Śląskie Kamienice S.A., zajmuje się obsługą inwestycji w luksusowe apartamenty. Celem marki Hornigold jest stworzenie sieci apartamentów w całej Polsce i w najciekawszych miejscach Europy. Jest notowana na rynku NewConnect od 2011 r.

