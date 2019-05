11bit studios oczekuje, że II półrocze będzie wyraźnie lepsze od I poł. 2019 r.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - 11bit studios ocenia, że mimo że od premiery „Frostpunk" i „Moonlighter" upłynęło już trochę czasu to jest to „dopiero początek ich monetyzacji", poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Drugie półrocze zapowiada się dla spółki jeśli chodzi o spodziewane wyniki finansowe, wyraźnie lepiej niż pierwsze sześć miesięcy.

"Mamy mocne przekonanie, że obie produkcje jeszcze przez długi czas zapewniały będą spółce solidne strumienie pieniężne, czyli że powtórzą casus gry 'This War of Mine', która po przeszło czterech latach od premiery nadal świetnie się sprzedaje i ma istotny wpływ na nasze wyniki finansowe" – powiedział Miechowski, cytowany w komunikacie.

Przyznał, że swoją opinię opiera m.in. na bazie wielkości tzw. wishlisty na Steam.

"W przypadku 'Frostpunk' wishlista liczy blisko 1,2 mln pozycji co pokazuje, jak ogromny potencjał sprzedażowy ma nadal nasz tytuł" – oznajmił Miechowski.

Stwierdził, że II połowa 2019 roku zapowiada się dla 11 bit studios "bardzo gorąco".

"Oprócz debiutu konsolowego 'Frostpunk', spółka przygotowuje się do premier 'Children of Morta', jednocześnie na cztery platformy sprzętowe i 'Moonlighter' w wersji na urządzenia mobilne. Na rynek trafią też płatne dodatki do 'Frostpunk', 'Moonlighter' i 'This War of Mine'" – wyliczył przedstawiciel 11 bit studios.

Dlatego, w jego ocenie, II półrocze bieżącego roku dla 11 bit studios zapowiada się, jeśli chodzi o spodziewane wyniki finansowe, "wyraźnie lepiej niż pierwsze sześć miesięcy".

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)