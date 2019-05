Mostostal Warszawa ma umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Cross Point C umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł brutto, podała spółka.

Termin realizacji zadania to 14 miesięcy, czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

