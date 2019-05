JSW podtrzymuje plan zwiększenia produkcji węgla o kilka procent w br.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje oczekiwanie kilkuprocentowego wzrostu wolumenu produkcji węgla, poinformował prezes Daniel Ozon.

"Będzie silny wzrost produkcji w IV kw., mniejszy w III kw. i co najmniej stabilny wolumen w II kw.. II kwartał będzie produkcyjnie zbliżony do I kw. [...] Podtrzymuję, że w tym roku planujemy kilkuprocentowy wzrost produkcji" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Podtrzymał też oczekiwania, co do udziału węgla koksującego w miksie produktowym.

"70% plus w miksie produktowym będzie stanowił węgiel koksujący" - wskazał.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)