Waszyngton ma znieść taryfy na kanadyjskie i meksykańskie metale w ciągu 48 godzin .

Porozumienie to pozwoli też na ratyfikację zmodyfikowanej umowy NAFTA przez Kongres; jak dotąd przewodniczący senackiej komisji finansów, Republikanin Chuck Grassley powtarzał, że nie zaaprobuje nowych umów handlowych, dopóki prezydent Donald Trump nie zniesie taryf na stal i aluminium z Kanady i Meksyku.

W marcu 2018 roku Trump nałożył cła na ważnych partnerów handlowych USA, w tym Unię Europejską i Japonię oraz Chiny. Decyzja prezydenta była krytykowana nawet przez jego partię, ponieważ oznaczała, że Waszyngton zmierza do wojny handlowej, którą jednocześnie na wielu frontach.

Piątkowe porozumienie - jak pisze dziennik "The Hill" - zmniejszy naciski polityczne na Trumpa, by złagodził spory handlowe z sojusznikami i podjął z nimi współpracę, by w ten sposób zwiększyć presję na Chiny.(PAP)