Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Apator odnotował 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 21,62 mln zł wobec 19,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,32 mln zł wobec 29,5 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,48 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 182,24 mln zł rok wcześniej.



"Pierwszy kwartał 2019 r. to dla Grupy Apator okres znacznych wzrostów sprzedaży (o 13% dla obrotów ogółem w ujęciu r/r) oraz zwiększania obecności grupy na rynkach eksportowych (sprzedaż poza Polskę wzrosła w analizowanym okresie w porównaniu do I kwartału 2018 r. o blisko 15%). Polska nadal pozostaje głównym rynkiem operacyjnym grupy. W dostarczaniu dobrych wyników partycypują wszystkie segmenty - w Energii Elektrycznej dynamika sprzedaży jest w dalszym ciągu (podobnie, jak to miało miejsce w 2018 r.) najwyższa, ale obroty zdecydowanie rosną także w dwóch pozostałych segmentach: Gaz oraz Woda i Ciepło. Przekłada się to na wyższe masy zysków osiągane na wszystkich poziomach oraz na korzystną sytuację finansową Grupy Apator i utrzymanie dobrej płynności finansowej" - czytamy w komunikacie.



Pierwszy kwartał 2019 r. charakteryzował się wzrostem wysokości kapitału obrotowego netto r/r o 35%, co związane jest przede wszystkim z wyższym stanem zapasów i należności. Wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,97x. Poziom długu netto jest porównywalny do stanu na koniec ubiegłego roku, podano także.



"Efekty naszej działalności mocno korelują z kierunkami i priorytetami inwestycyjnymi naszych kluczowych klientów oraz regulacjami dotyczącymi sektora energetycznego w Polsce i Europie. Wciąż czekamy na nowe Prawo energetyczne w Polsce. Duże nadzieje pokładamy w działaniach legislacyjnych inicjowanych w ramach ustawodawstwa UE, które idzie z duchem megatrendów, takich jak dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja sektora. Tu upatrujemy szans dla rozwoju naszych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, inteligentnego opomiarowania czy automatyzacji pracy sieci. To jednak dłuższa perspektywa. Dziś koncentrujemy się na zaspokajaniu bieżących potrzeb naszych klientów, które pozwolą nam zrealizować zapowiedziane prognozy wyników. Jednocześnie rozwijamy bazę produktową, by być gotowym na wyzwania nowej energetyki" - skomentował prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 10,09 mln zł wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)