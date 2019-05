Spółka Marvipolu Dev. ma umowę na działkę w Sopocie za 27,7 mln zł netto



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z osobą prawną niepowiązaną z grupą kapitałową Marvipol Development umowę nabycia działki o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha za ok. 27,7 mln zł netto w Sopocie, poinformowała spółka.

"Zarząd Marvipol Development informuje o zawarciu w dniu 17 maja 2019 r. przez Elvix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [kupujący] - spółkę będącą wspólnym przedsięwzięciem emitenta i jednostki nie powiązanej z grupą kapitałową Marvipol Development S.A., w której emitent posiada 92% udziału w kapitale zakładowym, umowy sprzedaży z osobą prawną niepowiązaną z grupą kapitałową Marvipol Development S.A. [sprzedający]. Przedmiotem umowy jest nabycie od sprzedającego przez kupującego prawa własności zabudowanej nieruchomości, na którą składa się kilka zlokalizowanych w Sopocie zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha , za cenę 27,7 mln zł netto. Nieruchomość zostanie przeznaczona przez kupującego pod wynajem powierzchni" - czytamy w komunikacie.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)