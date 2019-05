w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE 5.186,12 7,1 0,4 konsensus PAP - 6,5 -0,3 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE 6.392,4 2,9 0,0 konsensus PAP - 3,0 0,1

GUS w komunikacie podał, że w okresie czterech miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1,7 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” do 15,4 proc. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 6,9 proc.