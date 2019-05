Newag miał 1,43 mln zł straty netto, 4,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Newag odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wartość EBITDA wyniosła 13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +3,9 mln zł (dodatni wynik na sprzedaży lokomotyw elektrycznych - środków trwałych - Newag Lease SKA), spadek kosztów ogólnego zarządu o 0,64 mln zł, ujemny wynik na działalności finansowej -3,75 mln" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

W ocenie zarządu, wielkość portfela produkcji i dostaw pojazdów w I kwartale br. nie pozwoliła na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.



Zysk operacyjny wyniósł 4,25 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,53 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 119,49 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,46 mln zł wobec 3,82 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

