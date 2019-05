Sunex zakończy inwestycję w produkcję zasobników c.u.w. w III kw. br.



Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Sunex zamierza ukończyć swoją największą obecnie prowadzoną inwestycję - w produkcję zasobników ciepłej wody użytkowej - na początku III kw. br., wynika ze słów prezesa Romualda Kalycioka.

"Wprowadzenie do produkcji zbiorników pozwoli na zmianę statusu Sunex z dostawcy kompleksowych rozwiązań w branży grzewczej na producenta kompleksowych rozwiązań w branży" - powiedział Kalyciok podczas konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, inwestycja warta ok. 9,1 mln zł to odpowiedź na występującą w branży tendencję skracania łańcucha dostaw i możliwość wygenerowania na każdym zbiorniku dodatkowej marży 50 euro, co odpowiada zwiększeniu przeciętnej marży brutto z ok. 18% do prawie 30%. Dodał, że efekty własnej produkcji zasobników będą widoczne już w wynikach tego roku.

Ponadto spółka inwestuje obecnie 4,43 mln zł w projekty B+R oraz 1,15 mln zł w rozbudowę systemów informatycznych, poinformował prezes. Projekty rozwojowe obejmują m.in. wdrożenie do produkcji zbiorników oraz przeprowadzenie badań w zakresie pomp ciepła, co pozwoli na opracowanie optymalnych rozwiązań integrujących te dwa z najistotniejszych elementów systemu grzewczego. Badania w zakresie pomp ciepła pozwolą na wprowadzenie na rynek systemów grzewczo-klimatyzacyjnych wyposażonych w inwerterowe pompy ciepła typu powietrze/woda o najwyższych wartościach współczynników wydajności cieplnej.

"Branża solarna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki i aby być w niej liderem, trzeba wyprzedzać technologicznie konkurencję. Potrzebny jest do tego nowoczesny park maszynowy oraz nakłady na badania. Te inwestycje dają gwarancję sukcesu, ponieważ założenia polityki środowiskowej UE pokazują trwałą tendencję w redukcji gazów cieplarnianych - w 2030 r. o 40%, w 2040 r. o 60%, a w 2050 r. aż o 85-90%. Udział energii z OZE ma w 2030 r. wynosić 32%, a potem odpowiednio 45% i 55%. Dodajmy do tego rosnące koszty konwencjonalnych źródeł energii i fakt, że Europa dąży do tego, aby za 30 lat gospodarka nie emitowała gazów cieplarnianych. To poważne wyzwania, wymagające dużych nakładów inwestycyjnych, zmian w prawie i mentalności. W Niemczech już teraz nie ma możliwości budowania domu bez urządzeń korzystających z OZE" - skomentował Kalyciok.

Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Jej przychody wyniosły 57,5 mln zł w 2018 r. Spółka przeniosła się na rynek główny GPW w 2015 r. z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)