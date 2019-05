Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao udzieli kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, podał bank. Zlokalizowana na Pomorzu farma Potęgowo o łącznej mocy 220 MW składać się będzie z 81 turbin wiatrowych. Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Pekao oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%.

Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało zaplanowane do połowy 2020 roku. Elektrownia wiatrowa będzie zlokalizowana w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim - w powiatach słupskim i sławieńskim. Finansowanie zostało udzielone spółce celowej Potęgowo Mashav, której większościowym udziałowcem jest Israel Infrastructure Fund, podano.

"W dobie zmian klimatu niezwykle ważny jest rozwój energetyki opartej na przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródłach energii. Budowa farmy wiatrowej powstającej z myślą nie tylko o obecnych, ale także przyszłych pokoleniach, jest zgodna ze strategią rozwoju Banku Pekao jako jednej z najnowocześniejszych instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy przygotowani i zdecydowani, by w przyszłości finansować kolejne tego rodzaju projekty" - powiedział wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, cytowany w komunikacie.

Współfinansowana przez Bank Pekao farma Potęgowo będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. EBOR podaje, że dzięki projektowi emisje zostaną zredukowane o ponad 514 tys. ton CO2 rocznie.

Podczas badania wpływu inwestycji na środowisko niektóre lokalizacje turbin wiatrowych zostały zmienione w celu zmniejszenia ich wpływu na mieszkańców i ptaki. Projekt był uwzględniony w regionalnych planach rozwoju, a lokalnym społecznościom zapewni dodatkowe wpływy podatkowe, obejmujące roczne opłaty za turbiny, wskazano również.

W Potęgowie powstanie 68 turbin o mocy 2,75 MW i wysokości do 110 metrów oraz 13 turbin o moc 2,5 MW i wysokości 98 metrów. Oba modele to turbiny trójosiowe, poziome, pod wiatr, o regulowanej wysokości i zmiennej prędkości.

Projekt funkcjonuje w ramach aktualnego modelu wsparcia projektów w sektorze energetyki odnawialnej w oparciu o aukcje przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki, podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)