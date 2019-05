Pfleiderer miał 10,99 mln euro straty netto, 2,52 mln euro straty EBIT w I kw.



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Pfleiderer Group odnotowała 10,99 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,34 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pierwszy kwartał był trudnym okresem dla naszej firmy i całego rynku. Styczniowy pożar w naszym zakładzie produkcyjnym Baruth spowodował zmniejszenie produkcji i sprzedaży płyt MDF/HDF. [...] Produkcję wznowiliśmy na początku lutego, aczkolwiek konieczne było dostosowanie technologii produkcji i potrzebujemy trochę czasu, aby skalibrować wszystkie procesy produkcyjne i osiągnąć wcześniejszą wydajność. Sprzedaż produktów podstawowych była ponadto pod wpływem wzmożonej konkurencji na rynku, a na początku roku nadal obserwowaliśmy zmniejszanie zapasów przez niektórych klientów, którzy ograniczali zamówienia spodziewając się wolniejszego wzrostu gospodarczego" - powiedział dyrektor finansowy Nico Reiner, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Warto jednak zauważyć, że już w samym marcu nasza sprzedaż wzrosła rok do roku, co dobrze wróży na kolejne kwartały. Pomimo gorszych wyników w pierwszym kwartale jesteśmy przekonani, że wdrożone w ramach naszej strategii inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów i poprawę efektywności kosztowej przyniosą wymierne rezultaty. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do realizacji celów finansowych wyznaczonych na 2021 rok. Widzimy dobre perspektywy dla sprzedaży produktów z wartością dodaną, na przykład w segmencie mebli kuchennych, jak również pozytywne tendencje w zakresie cen drewna i chemikaliów, czyli głównych surowców wykorzystywanych w produkcji" - dodał dyrektor.

Strata operacyjna wyniosła 2,52 mln euro wobec 17,99 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 262,32 mln euro w I kw. 2019 r. wobec 268,77 mln euro rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer [...] w I kwartale 2019 r. zmalały o 2,4% r/r do 262,3 mln euro. Spadek ten wynikał z zaostrzonej konkurencji na rynku surowych płyt wiórowych, co negatywnie wpłynęło na ceny sprzedaży, a także zmniejszania zapasów przez niektórych klientów oraz nieplanowanego miesięcznego przestoju w produkcji płyt MDF/HDF w zakładzie Baruth z powodu pożaru, do którego doszło na początku stycznia. Pozytywny wpływ na łączne przychody miała natomiast sprzedaż produktów z wartością dodaną, która wzrosła o 1,8% r/r do 152,3 mln euro. Produkty te odpowiadały za dwie trzecie całkowitej sprzedaży w I kwartale br." - czytamy dalej.

Spadek przychodów przełożył się także na wyniki finansowe. Raportowana EBITDA w I kwartale 2019 r. wyniosła 20,8 mln euro wobec 36,5 mln rok wcześniej. Skorygowana EBITDA, oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, sięgnęła natomiast 27,9 mln euro w porównaniu do 37,3 mln euro w I kwartale 2018 r., podano także.

"Wynik netto w I kwartale 2019 r. wyniósł -11 mln euro wobec 7,3 mln euro zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obok niższej sprzedaży, spadek ten wynikał głównie z obniżki marży brutto spowodowanej wyższymi kosztami surowców. Wpływ na wynik netto miały również nadzwyczajne koszty doradztwa (4,9 mln euro w I kwartale 2019 r.), utrata marży spowodowana pożarem w Baruth (2,7 mln euro) oraz odprawy pracownicze (0,3 mln euro)" - wyjaśnia spółka.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 23,71 mln euro wobec 13,92 mln euro straty rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)