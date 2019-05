Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 20% r: r do ok. 99 mln USD w kwietniu



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody za kwiecień 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 99 mln USD wobec 123 mln USD w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o ok. 20%, podała spółka. Przychody wypracowane w kwietniu 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy.

"Tak jak zapowiadaliśmy, koncentrujemy się obecnie marżach, nie na przychodach ze sprzedaży. Rynek jest obecnie wymagający, ale naszym zdaniem przychody wypracowane w kwietniu są zadowalające i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Nadal pracujemy nad rozwojem naszych nowych linii produktów, które wygenerują więcej przychodów dla grupy. Wraz z naszymi tradycyjnymi liniami produktów i naszymi markami własnymi widzimy ogromny potencjał rynkowy" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych, podkreśliła firma.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)