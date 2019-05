Oba Projekty są częścią strategicznych sieci transportowych, których celem jest poprawa połączeń na osi Bałtyk-Adriatyk.



"Korytarze transportu drogowego i kolejowego w Europie są dobrze rozwinięte na osi wschód-zachód, gorzej jest na osi północ-południe. Z tego powodu EBI, jako bank Unii Europejskiej, wspiera projekty, które niwelują tę różnicę. Ukończenie budowy autostrady A1 będzie kamieniem milowym dla systemu drogowego w Polsce i dla całego europejskiego korytarza transportowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem. Bardziej płynny ruch w osi północ-południe przyniesie Polsce korzyści zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym" - powiedział wiceprezes EBI, Vazil Hudák, który nadzoruje działalność EBI w Polsce i w krajach objętych unijną polityką spójności, jak również sektor transportowy, cytowany w komunikacie.



"Od 2004 roku, czyli od 15 lat, budowa praktycznie wszystkich dróg krajowych w Polsce, w tym autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic miast, powstaje z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez te 15 lat łączne wydatki KFD na budowę dróg w Polsce wyniosły 144 mld złotych, co przełożyło się na sfinansowanie budowy ponad 1 200 km odcinków autostrad i 1 900 km odcinków dróg ekspresowych" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.



Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wspieranej przez Unię Europejską. EBI od ponad 10 lat finansuje projekty modernizacji dróg w Polsce w ramach sieci TEN-T i już zaangażował się w finansowanie zarówno północnego, jak i południowego odcinka autostrady A1, podano także.



Linia kolejowa E59, znajduje się również w głównym korytarzu TEN-T Bałtyk-Adriatyk.



"EBI i PLK współpracowały w ciągu ostatnich lat przy kilkunastu projektach i jest to kolejny przykład systematycznej modernizacji sieci kolejowej w Polsce przy wsparciu UE, w tym na osi północ-południe. EBI chętnie wspiera Polskę w rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego systemu transportowego. Oprócz poprawy stanu dróg i autostrad równie ważna jest modernizacja infrastruktury kolejowej, bowiem ma to dodatkowy pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych" - powiedział Hudák.



Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.



Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.



