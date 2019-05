Akcjonariusze Seleny zdecydowali o wypłacie 0,3 zł na akcję dywidendy



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Seleny FM podjęli uchwałę w sprawie wypłaty 6,85 mln zł dywidendy z zysku za rok 2018, podała spółka. To 30 groszy na akcję.

"Łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 6 850 200 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 22 834 000 szt., a na jedną akcję przypada 0,30 zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy est 3 czerwca 2019 roku, zaś dniem wypłaty dywidendy - 7 czerwca 2019 roku.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)