ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych spadła o 0,22% kw: kw w I kw. 2019 r.



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w I kw. 2019 r. spadła o 0,22% kw/kw do 13,6 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zmniejszyła się o 2,13% w porównaniu z poprzednim kwartałem do 50 600 umów, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Liczba nowych umów była mniejsza o 8,26% r/r, ale ich wartość wzrosła o 5,27%.

"Na rynku mieszkaniowym nadal bardzo dobra sytuacja, choć obserwujemy spowolnienie działalności deweloperów i akcji kredytowej" - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich Jacek Furga podczas spotkania prasowego.

Podkreślił, że choć liczba kredytów spadła, to wzrosła ich średnia wartość - o 1,88%.

"Po I kw. mamy sygnały, że wynik ubiegłoroczny jest nie do przebicia i tych kredytów pewnie będzie nieco mniej - ok. 200 tys. [nowo udzielonych kredytów w całym 2019 r.], ale wartościowo może być nieco więcej - szacujemy na ponad 55 mld zł na koniec 2019 r." - dodał prezes.

W I kw. 2019 r. średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 268 135 zł, czyli o 4 945 (1,88%) więcej niż przed 3 miesiącami. W odniesieniu do ub.r. średnia wartość kredytu ogółem wzrosła o 14,51%, a nominalnie o 33 982 zł, przy czym wzrost średniej wartości kredytu złotowego w stosunku rocznym przekroczył 15%. Średnia wartość kredytu denominowanego spadła natomiast o 21,79% czyli o 59 947 zł.

Udział kredytów walutowych w nowym portfelu hipotecznym jest stabilny i nie przekracza 2% wartości.

W I kw. zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych minimalnie spadło w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wys. 300 tys. zł, przy LtV 75%, udzielonego na 25 lat) w marcu br. wyniosła 1,98%, co oznacza spadek o 0,04 pkt proc. kw/kw. W porównaniu do marca 2018 r. widać spadek kosztu kredytu mieszkaniowego - średnia marża modelowego kredytu spadła o 0,08 pkt proc., a przeciętne oprocentowanie o 0,09 pkt proc., wynika także z raportu.

Na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen, choć zauważalny jest spadek tempa wzrostu, wskazują eksperci. W I kw. średnia cena transakcyjna 1 m2 w badanych lokalizacjach wzrosła o 5-10%.

(ISBnews)