Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Ferrum miało ok. 107,37 mln zł skonsolidowanych przychodów i 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.



"Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży głównie w podmiocie dominującym Ferrum. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum (Grupa) wyniósł w okresie I kw. 2019 r. około 417 tys. zł. Grupa odnotowała w I kw. 2019 r. stratę netto w wysokości 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy miały między innymi koszty związane z finansowaniem zewnętrznym emitenta" - czytamy w komunikacie.



Jednostkowe przychody za sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I kw. 2019 około 93 690 tys. zł i były wyższe o około 35 780 tys. zł od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano także.



"Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miały wpływ przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży produktów o około 35 255 tys. zł. Znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży wynikało ze wzrostu zdolności produkcyjnych, będących efektem uruchomienia w II kwartale 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Ponadto konsekwencją zwiększenia wolumenów produkcyjnych jest zysk brutto ze sprzedaży na poziomie około 3 763 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2 278 tys. zł. Osiągnięte w I kwartale 2019 r. wyniki sprzedaży są efektem działań rozpoczętych w 2018 roku m. in. uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz oddłużenia emitenta" - czytamy także.



Według spółki zwiększenie sprzedaży nie znalazło jednak przełożenia na wzrost wyniku operacyjnego spółki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.



"Wynika to z faktu, że w porównywanym okresie roku 2018 wynik na pozostałej działalności operacyjnej stanowił znaczną nadwyżkę. Z działalności operacyjnej za I kw. 2019 r. emitent odnotował stratę około 2 118 tys. zł oraz stratę netto około 4 718 tys. zł. Wpływ na poniesioną stratę netto emitenta miały między innymi koszty związane z finansowaniem zewnętrznym" - czytamy dalej.



Spółka zastrzegła, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r.



Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)