Zysk operacyjny wyniósł 35,22 mln zł wobec 30,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,72 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 54,82 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale, podobnie jak przed rokiem, nie nabywaliśmy nowych portfeli wierzytelności. Nasze selektywne, ostrożne podejście do zakupów wynika z przekonania, że znajdujemy się w szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego, a ceny wierzytelności oczekiwane

przez sprzedających wciąż nie uwzględniają naszym zdaniem możliwego spowolnienia. Nie zamierzamy przy tym rezygnować z okazji, dlatego zapewniliśmy sobie finansowanie potencjalnych transakcji, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych. Szacujemy, że

podaż wierzytelności bankowych w pierwszym kwartale wzrosła średnio o 15-20% rok do roku, rośnie też udział portfeli zawierających „świeże" wierzytelności. Wiele transakcji jednak nie dochodzi do skutku z uwagi na zbyt wysokie oczekiwania sprzedających" - powiedział

prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

"Okres przesilenia na rynku wierzytelności nieregularnych wykorzystaliśmy na zwiększenie efektywności operacyjnej, konsolidację Grupy i poprawę struktury bilansu. Przełożyło się to na 18-proc. wzrost przychodów oraz 17-proc. wzrost zysku operacyjnego w I kwartale tego

roku. Rentowność netto sięgnęła natomiast 39% i była jedną z najwyższych w branży. Jednocześnie kontynuowaliśmy obniżanie zadłużenia, dzięki czemu wskaźnik długu netto do kapitałów własnych spadł do poziomu 1,11 - również jednego z najniższych w naszym

sektorze" - dodał Borusowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 3,06 mln zł wobec 9,71 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)