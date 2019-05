ML System miał 0,94 mln zł zysku netto, 3,1 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - ML System odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,32 mln zł wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,1 mln zł wobec 3,4 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,63 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 12,19 mln zł rok wcześniej.

"Konsekwentny rozwój portfolio produktowego, inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe, a także większa ekspozycja na rynki zagraniczne w pozytywny sposób przekładają się na wypracowywaną sprzedaż, która w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosła r/r o blisko 28%. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować projekty Quantum Glass, Ultra PV oraz Idea Lab. Stawiamy ponadto na dalszy rozwój potencjału eksportowego" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki, pomimo spadku zyskowności w I kwartale 2019 r. w relacji rok do roku, liczy, że kolejne miesiące, dzięki kontraktacji bazującej na rozwiązaniach BIPV i Smart City, przyniosą poprawę rentowności.

"W poprzednich latach marżowość w poszczególnych kwartałach cechowała się sezonowością, a I kwartał 2018 r., ze względu na duży kontrakt z sektora BIPV, był bardzo dobry. Ponadto, w I kwartale tego roku realizowaliśmy kontrakty parasolowe z jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie marże są relatywnie niższe" - dodał Cycoń.

ML System systematycznie realizuje plan ekspansji zagranicznej. W I kwartale 2019 r. spółka dostarczyła moduły fotowoltaiczne na fasadę wentylowaną budynku Szpitala University College w Londynie oraz moduły na fasadę wentylowaną budynku prywatnego w Szwajcarii. Oprócz kierunków europejskich, spółka z pomocą lokalnego partnera zwiększa swoją aktywność w Australii. W okresie 14-16 maja produkty ML System były prezentowane na jednych z największych targów budowlanych w Australii i Oceanii - "Design Build (Sydney)". Zainteresowanie produktami firmy podczas wydarzenia było znaczące, będzie ona dążyć do realizacji projektów komercyjnych w tym regionie.

W I kwartale 2019 r. sprzedaż zagraniczna ML System wyniosła 0,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku była ona śladowa. Udział sprzedaży zagranicznej w ogólnych obrotach w analizowanym okresie wyniósł 2,9% w porównaniu z 1,6% w całym 2018 r.

Budowa nowej hali pod produkcję modułów Quantum Glass, czyli innowacyjnego szkła fotowoltaicznego, wykorzystującego powłokę z kropek kwantowych, przebiega zgodnie z harmonogramem. Budynek o powierzchni 3,6 tys. m2 ma powstać do końca listopada 2019 r., a rozpoczęcie produkcji i sprzedaży planowane jest na 2020 r.

Spółka w ramach projektu Ultra PV rozpoczęła ponadto pilotażową produkcję ultracienkich żaluzji (tzw. lameli). Produkt znajdzie zastosowanie jeszcze w tym roku, na budynku dydaktycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem realizacji projektu Idea Lab jest z kolei opracowywanie nowych produktów i usług, które przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz rozszerzenia możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku BIPV. Spółka realizuje zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu i prowadzi prace nad wstępna parametryzacją i odbiorami urządzeń.

Projekty Quantum Glass, Ultra PV oraz Idea Lab, realizowane m.in. ze środków pozyskanych podczas ubiegłorocznego IPO, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju ML System.

Na koniec marca 2019 r. wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na poziomie 1,5, co pozwala spółce w sposób bezpieczny planować kolejne przedsięwzięcia kapitałowe.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,97 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)