OT Logistics wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości nom. 104,2 mln zł



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - OT Logistics wyemitował 104 207 obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 104 207 000 zł, podała spółka.

"Przeprowadzenie emisji obligacji H przez spółkę stanowi wykonanie ostatniego z kluczowych etapów restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy OT Logistics" - czytamy w komunikacie.

Środki pozyskane z emisji posłużą do refinansowania obligacji serii D o wartości 85,1 mln zł (z wyemitowanych obligacji o wartości 100 mln zł) oraz serii F o wartości 19,1 mln zł (z wyemitowanego długu o wartości 25,4 mln zł).

Obligacje serii H są papierami zabezpieczonymi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej i dodatkowo amortyzowanymi. Termin ich wykupu został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

"Jesteśmy zadowoleni z efektów prywatnej oferty obligacji serii H. Wraz z wyemitowaniem tych obligacji wygasły wierzytelności spółki o wartości ponad 104 mln zł ze względu na spłatę dużej części obligacji serii D i F. Pozostałe obligacje tych serii, które pozostają w rękach obligatariuszy zostaną wykupione zgodnie z terminami ustalonymi na zgromadzeniach obligatariuszy tych serii. Stopniowo wypełniamy kolejne warunki umowy z wierzycielami finansowymi. Sądzę, że najtrudniejsze momenty dla spółki są już za nami. Skupiamy się już teraz w pełnym zakresie na zwiększeniu efektywności naszych operacji i punkt po punkcie realizujemy plan naprawczy przyjęty pod koniec ubiegłego roku" - powiedział prezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat, przypomniano.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r.

(ISBnews)