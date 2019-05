T-Bull miał 0,82 mln zł zysku netto, 0,1 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - T-Bull odnotował 0,82 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 99 tys. zł wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,64 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1,96 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe za pierwszy kwartał dobrze rokują na resztę roku. Warto zauważyć, że kluczowe premiery są jeszcze przed nami. Lada chwila podzielimy się ze światem naszym najnowszym dziełem i kontynuacją jednej z naszych najlepiej zarabiających gier, Top Speed 2" - powiedział współzałożyciel i prezes T-Bull Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Początek roku dla wrocławskiego studia stał pod znakiem intensywnej pracy nad licznymi projektami wśród których największym, którego premiera ma mieć miejsce do końca połowy tego roku, jest gra Top Speed 2. Produkcja ma kontynuować sukces pierwszej części, która do

końca kwietna zanotowała wynik ponad 40 mln pobrań. Ponadto, T-Bull S.A. nieprzerwanie pracuje nad aktualizacjami projektów już opublikowanych, zgodnie ze strategią stałego wsparcia swoich gier. Dzięki temu dobrze rokujące tytuły otrzymują rozwiązania wprowadzające m.in. możliwość rozgrywki wieloosobowej, podano.

Pierwszy kwartał był dla T-Bull S.A. także czasem promocji na rynkach zagranicznych. Przedstawiciele firmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dzięki któremu spółka otrzymała 290 775 zł dofinansowania, promowali swoje produkty między innymi w Stanach Zjednoczonych, czytamy również.

"Prezentacja naszego portfolio za granicą i rozmowa z twórcami i firmami z drugiego końca świata, była dla nas ogromną lekcją i inspiracją. Jesteśmy teraz bogatsi o wiedzę, którą planujemy przełożyć na rozwiązania i optymalizację naszych gier, tak aby osiągały jak najlepsze wyniki zarówno recenzenckie, jak i sprzedażowe" - dodał współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, również cytowany w komunikacie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)