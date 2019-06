Browar Jastrzębie chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku



Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) - Browar Jastrzębie podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect do końca tego roku, poinformował ISBnews prezes Piotr Piekarski. Spółka jest w trakcie oferowania akcji i obligacji, z których łącznie dodatkowo chce pozyskać 1 mln zł.

"Podczas pierwszej oferty akcji prowadzonej na platformie crowdfundingowej udało nam się pozyskać niecałe 3,88 mln zł. Nasze potrzeby są większe, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie dodatkowej emisji i podzieliliśmy ją na emisję akcji o wartość 0,5 mln zł i emisję obligacji również o wartości 0,5 mln zł skierowanych do określonej liczby inwestorów. To oznacza, że na inwestycje przeznaczymy łącznie około 4,88 mln zł" - powiedział ISBnews Piekarski w kuluarach konferencji SII Wall Street w Karpaczu.

Dodał, że środki z tych emisji sfinansują budowę browaru i powiększenie sieci sprzedaży.

"Obiecaliśmy inwestorom, że spółka wejdzie na rynek publiczny i tak się stanie. Chcemy zadebiutować na rynku NewConnect do końca roku" - powiedział Piekarski.

Prezes wyjaśnił, że budowa browaru już trwa i po jego wyposażeniu w urządzenia browarnicze uruchomienie planowane jest na przełomie 2019/2020 r.

"Docelowo chcielibyśmy warzyć około 1 mln litrów piwa rocznie. Obecnie jest to ok. 15 tys. litrów miesięcznie" - dodał

Browar Jastrzębie to spółka działająca w branży piwowarskiej od 2017 r.

Marek Knitter

(ISBnews)