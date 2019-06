Eksperci zwracają uwagę, że giełdowa cena amerykańskiej firmy ma się dobrze w porównaniu do jej europejskich rywali. Podkreślają jednak, że Tesla jest strukturalnie nierentowna. Jest tak z kilku powodów: wysokich stałych kosztów, niewielkiego w stosunku do oczekiwań rynku zbytu oraz technologii, która nie jest już unikalna.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja jej konkurentów, jak chociażby należącego do Daimlera Mercedesa-Benza i BMW, które regularnie generują zyski i zamierzają rozszerzyć wkrótce swoją ofertę aut elektrycznych.

- Niewydolność finansowa Tesli może zmienić jej postrzeganie wśród inwestorów, uderzyć w wiarygodność nowych producentów i osłabić nacisk regulatorów na przeprowadzenie elektromobilności – napisał w raporcie analityk Bernsteina Max Warburton. Zdaniem eksperta zyskają na tym europejscy producenci „elektryków”, a zwłaszcza niemieckie topowe marki.

Wartość akcji Tesli spadła w piątek do najniższego poziomu od dwóch i pół roku. Eksperci sprzeczają się co do przyszłego losu firmy.

>>> Polecamy: Model 3 produkowany w Chinach. Tesla obniża cenę auta i zaczyna przyjmować zamówienia