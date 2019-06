Dom Dev. rozpoczął sprzedaż 115 mieszkań w Domu na Kurkowej we Wrocławiu



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Dom Development wprowadził do oferty 115 mieszkań w ramach nowego projektu Dom na Kurkowej we Wrocławiu, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na I kwartał 2021 roku.

"W naszej ofercie pojawia się kolejny, ciekawy projekt zlokalizowany w centrum Wrocławia. Powstaje kameralna inwestycja odpowiadająca na potrzeby osób lubiących aktywny, miejski styl życia. Dzięki lokalizacji w jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów miasta, mieszkańcy zyskają komfort korzystania z zalet tego miejsca - od rozwiniętego transportu miejskiego po restauracje, galerie czy pracownie artystyczne. Stały rozwój dzielnicy Nadodrze sprawia, że Dom na Kurkowej to interesująca propozycja także dla osób zainteresowanych zakupem inwestycyjnym" - powiedziała prezes Dom Development Wrocław Iwona Kołodziejczyk, cytowana w komunikacie.

Dom Development Wrocław rozpoczął sprzedaż 115 mieszkań o metrażach od 25 do 67 m2. Większość z nich posiadać będzie taras, loggię lub balkon. W ofercie dostępne są również mniejsze wnętrza typu studio oraz 2- i 3- pokojowe mieszkania. W budynku zaplanowano 3 lokale usługowe zlokalizowane na parterze oraz garaż podziemny. Wykonawcą Domu na Kurkowej jest Dom Construction - generalny wykonawca z grupy kapitałowej Dom Development, wskazano także.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

