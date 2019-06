W połowie kwietnia państwa popierające budowę Via Carpatia podpisały w Łańcucie (Podkarpackie) wspólny wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie tego szlaku do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Chodzi o to, aby stał się on jednym z głównych europejskich szlaków transportowych.

"To jest nasz cel - aby Via Carpatia była jednym z głównych szlaków europejskich. Dzisiaj mam deklarację wielu ministrów transportu, że nasz kolejny postulat, dziś podniesiony w czasie Rady, zostanie poparty" - powiedział Adamczyk dziennikarzom w przerwie spotkania ministrów transportu krajów UE w Luksemburgu.

Dodał, że o tym temacie rozmawiał w czwartek z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ten planowany szlak międzynarodowy ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Docierać ma m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

>>> Czytaj też: Szef Transnieftu o rekompensatach: Nie mamy umów z Polską. Zanieczyszczoną ropę dostarczyła Białoruś