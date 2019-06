Shell chciałby uruchomić pierwszą w Polsce stację LNG jeszcze w tym roku



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Shell ma nadzieję otworzyć pierwszą stację tankowania LNG dla samochodów ciężarowych w Polsce jeszcze przed końcem 2019 roku, poinformował dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska Rafał Molenda. Docelowo koncern chciałby uruchomić w naszym kraju 11 tego typu punktów przy głównych szlakach transportowych.

"Polska bierze udział w programie, w ramach którego chcemy budować stacje tankowania skroplonego gazu ziemnego dla samochodów ciężarowych w Europie, mniej więcej co 400 km. Mamy nadzieję, że pierwszą stację w Polsce uruchomimy w tym roku" - powiedział Molenda na konferencji prasowej zapowiadającej Shell Eco-marathon.

Docelowo w Polsce Shell chciałby uruchomić 11 punktów tankowania LNG, w tym na 8 lokalizacji pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

Łącznie w całej Europie Shell posiada już 14 publicznych stacji LNG (10 w Holandii, 3 w Belgii i 1 w Niemczech), a w ciągu następnych 3-4 lat planuje wybudować 39 kolejnych.

Obecnie w Europie funkcjonuje już ok. 400 stacji tankowania LNG, z czego 60 przybyło tylko w ostatnim półroczu. LNG jako paliwo transportowe nadaje się jedynie do transportu ciężkiego, ponieważ zbiornik na skroplony gaz, ze względu na potrójny płaszcz, ma zbyt duże gabaryty, aby montować go w pojazdach osobowych.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw - na koniec 2018 roku firma zarządzała siecią 419 stacji.

(ISBnews)