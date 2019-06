"NYT": Iran bez wyjaśnienia cofnął akredytację naszemu korespondentowi

Źródło: PAP

Władze Iranu bez podania powodu cofnęły akredytację wydaną korespondentowi "New York Timesa" w Teheranie - poinformował we wtorek ten amerykański dziennik. Do odebrania akredytacji doszło w czasie narastających napięć na linii USA-Iran.