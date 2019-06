Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PGE EJ 1 z Grupy PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca br.

Wśród wymagań dla kandydatów do zarządu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia i 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Dodatkowym atutem ma być znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych oraz ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych, czytamy w ogłoszeniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 lipca 2019 roku o godz. 15.00, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 16 lipca do 13 sierpnia 2019 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, podano także.

Nakłady finansowe PGE EJ 1 na projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (program EJ w latach 2009-2018) wyniosły 447 mln zł.

PGE EJ 1 została powołana na początku 2010 r. w celu bezpośredniego przygotowania procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Docelowo, PGE EJ 1 ma pełnić rolę operatora pierwszej elektrowni jądrowej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)