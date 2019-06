"W ostatnich tygodniach zaszło dużo zmian, przede wszystkim rosną oczekiwaniach rynku co do polityki pieniężnej USA. Przy gołębim podejściu EBC i presji na obniżki w Stanach, stopy procentowe NBP, z bycia za niskimi, stają się relatywnie rosnące. To powinno wspierać złotego" - powiedział PAP Biznes ekonomista mBanku, Piotr Bartkiewicz.

"Jesteśmy w punkcie, w którym przypisuję większe prawdopodobieństwo umocnieniu się złotego niż jego osłabieniu. W ostatnim czasie zmienność na EUR/PLN jest niska, więc może się okazać, że to umocnienie w najbliższych tygodniach będzie rzędu 5-10 groszy, w okolice 4,15-4,20 zł" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Drugi dzień z rzędu rentowności obligacji rosną, po kilku tygodniach spadków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość ruchu w dół, ostatnie wzrosty to naturalna korekta w trendzie spadkowym, nie stoją za nim żadne zdarzenia krajowe, a decydują o nim czynniki zewnętrzne. Na rynkach bazowych, tzn. w USA i w Niemczech widoczny jest optymizm, tym samym kapitał odpływa od rynku obligacji" powiedział PAP Biznes analityk Banku Pekao, Arkadiusz Urbański.

W jego ocenie, czynnikiem cenotwórczym może być środowe wystąpienie Draghiego, a jeżeli szef EBC nie poda żadnych nowych informacji, kolejnym ważnym wydarzeniem będzie posiedzenie FED w przyszłym tygodniu.

"Na decyzję FED wpływ może mieć środowy odczyt inflacji z USA. Jeżeli okaże się słabszy od oczekiwań, będzie to kolejny argument za obniżeniem stóp. Taki sam efekt będzie miało nakładanie większych dalszych ceł na Chiny" - powiedział Urbański.

Zdaniem analityka, jeżeli FED poinformuje o obniżce stóp już w lipcu, będzie to silny bodziec do dalszych spadków rentowności. Zaznacza jednak, że nie spodziewa się takiej decyzji.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,15 proc., a niemieckich -0,235 proc.