BoomBit: Środki z emisji zaczną realnie pracować w II poł. VI w kampaniach UA



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Środki z emisji akcji BoomBit zaczną realnie pracować w drugiej połowie czerwca, kiedy spółka rozpocznie szereg kampanii User Acquisition (UA), czyli działań mających na celu pozyskiwanie graczy, poinformował ISBnews Marcin Olejarz, Prezes BoomBit.

"Środki z emisji akcji realnie zaczną pracować w drugiej połowie czerwca - rozpoczniemy wtedy szereg kampanii User Acquisition (UA), czyli działań mających na celu pozyskiwanie graczy. Sposób, w jaki prowadzimy UA jest w 100% oparty na danych, do których mamy dostęp w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać, czy pozyskiwanie graczy z danej grupy docelowej jest opłacalne i czy te wydatki powinny być kontynuowane lub nie. W ten sposób ograniczamy ryzyko 'przepłacenia' i marnowania środków na nieefektywne UA" - powiedział ISBnews Olejarz.

Zaznaczył, że przychody w maju nie odbiegały od szacunków, które spółka podała 30 maja.

"Stąd nie było podstawy do publikowania raportu bieżącego na ten temat. Czerwiec, póki co, oceniamy pozytywnie, liczymy, że wydatki na UA w drugiej połowie miesiąca przyczynią się do poprawy wyników naszych gier" - stwierdził prezes.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)