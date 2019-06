Unimot chce otworzyć na Ukrainie 15 stacji Avia do końca 2019 roku



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Unimot planuje uruchomienie na rynku ukraińskim około 15 stacji paliw pod marką Avia do końca 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski. Docelowo w ciągu 3-4 lat sieć Avia na Ukrainie miałaby osiągnąć 100 stacji.

"Uruchomiona wczoraj w Kijowie pierwsza stacja Avia na Ukrainie to efekt współpracy z Grupą Wexler, dysponującą siecią ponad 120 stacji w tym kraju. Robimy teraz tzw. proof of concept, czyli potwierdzenie, że międzynarodowa marka i nasza wiedza dotycząca m.in. sklepu przełożą się na znaczący wzrost sprzedaży. Jeśli tak się stanie, w co wierzę, będziemy dalej rozwijać współpracę z tym partnerem" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

"Mamy do czynienia ze stacją od lat istniejącą na rynku, z dostępem do historycznych danych sprzedażowych, dlatego wzrost sprzedaży powinien być widoczny bardzo szybko, w ciągu najbliższego kwartału. Docelowo chcielibyśmy, aby co najmniej połowa sieci Grupy Wexler, czyli ponad 50 stacji, zaczęła działać w barwach Avia. Mniej więcej tyle placówek tej firmy spełnia nasze wymagania dotyczące standardu marki Avia" - dodał.

Szef Unimotu zaznaczył, że Grupa Wexler to niejedyny partner spółki na Ukrainie.

"W najbliższym czasie uruchomimy drugą stację, w Wolicy przy granicy z Polską, we współpracy z partnerem dysponującym siecią 12 stacji, a do końca czerwca trzecią, 30 km od Kijowa, należącą do niewielkiej rodzinnej firmy zarządzającej dwiema placówkami. W wakacje powinny zacząć działać kolejne 3-4 stacje, a do końca 2019 roku chcielibyśmy uruchomić na Ukrainie około 15 stacji Avia" - powiedział Sikorski.

Podkreślił, że cel spółki na Ukrainie pozostaje niezmienny, firma chce posiadać tam sieć około 100 stacji, co pozwoli na przekroczenie minimalnej masy krytycznej, podobnie jak na rynku polskim.

"Zakładam, że dzięki współpracy z Grupą Wexler bardzo szybko możemy przekroczyć liczbę 50 stacji, ale z drugiej strony, pamiętajmy, że sytuacja geopolityczna na Ukrainie wciąż pozostaje niepewna. Niemniej osiągnięcie liczby 100 stacji powinno nam zająć maksymalnie 3-4 lata, do 2023 roku" - ocenił.

Sikorski nie ukrywa, że sukces wejścia na rynek ukraiński może przełożyć się na przyspieszenie rozwoju sieci Avia także w Polsce.

"To pokazuje naszym potencjalnym partnerom, że jesteśmy poważnym operatorem, a docelowo być może pomoże także optymalizować pewne procesy w ramach całej sieci " - stwierdził.

Prezes Unimotu zwraca uwagę, że na rynku ukraińskim działa około 6 tys. stacji paliw, nieznacznie mniej niż w Polsce, ale łączny wolumen sprzedaży paliw stanowi zaledwie jedną trzecią tego, co sprzedaje się w naszym kraju. Z drugiej strony, wyższe są marże detaliczne, co pozwala operatorom stacji osiągać wyższą efektywność.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)