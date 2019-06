ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej, podało Santander Biuro Maklerskie.

"Tym samym warunek prawny określony w pkt 29 (i) wezwania dotyczący uzyskania bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej ziścił się" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia podano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, a w maju - także organu na Ukrainie.

Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ostatnio ponownie przedłużone - do 14 czerwca.

21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

