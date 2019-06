Źródło: PAP

W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu (WZM) otwarto we wtorek Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard 2. Jest to pierwsze tego typu centrum w Polsce. - To kolejny krok na drodze do zwiększenia potencjału naszej armii - napisał w przesłanym z okazji otwarcia liście premier Mateusz Morawiecki.