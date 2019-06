Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,1 proc. do 2.325,16 pkt., WIG zwyżkował 1,8 proc. do 59.936,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,3 proc. do 4.064,70 pkt., a sWIG80 zyskał 0,7 proc. do 11.642,50 pkt.

Z indeksów sektorowych uwagę zwracał WIG-telekomunikacja, który głównie za sprawą Orange i w mniejszym stopniu Play oraz Cyfrowego Polsatu, zyskał 6,9 proc. Indeks znalazł się najwyżej od października 2015 r.

Obroty na GPW wyniosły 1.050 mln zł, z czego 949 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po otwarciu notowań w okolicach poniedziałkowego zamknięcia wszedł w fazę systematycznych wzrostów, która wyniosła indeks zdecydowanie powyżej 2.300 pkt.

Dobrej koniunkturze na krajowym rynku akcji towarzyszyły silne wzrosty na indeksach z rynków bazowych, zwłaszcza w Niemczech.

DAX zyskał 2,2 proc., a S&P500 zwyżkował 1,3 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 11,8 proc., Play – o 7,6 proc. i Dino Polska – o 6,5 proc.

Kurs Orange zakończył sesję na najwyższym poziomie od listopada 2015, po tym gdy operator telekomunikacyjny poinformował, że podwyższył cenę usługi konwergentnej Love z dniem 18 czerwca.

Jedynymi spółkami z indeksu WIG20, których kurs we wtorek spadł były: PGNiG – spadek o 1,2 proc. i Santander Bank Polska – o 0,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Nowej Gali - wzrost o 14,0 proc., Altusa – 6,6 proc. i Dębicy – o 4,5 proc.

Kurs Nowej Gali był najwyżej od lutego 2019. Od tegorocznego minimum z 26 kwietnia cena wzrosła o ok. 54 proc.

W poniedziałek po sesji na rynek napłynęła informacja, że Rockbridge TFI, spółka zależna Altus TFI, sprzedała Goodyearowi akcje firmy oponiarskiej Dębica za 79,2 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje: Idea Bank – spadek o 11,7 proc., Getinu – o 9,7 proc., ZM Kania – o 6,1 proc., Rainbow Tours – o 4,8 proc. i Pfleiderera – o 4,6 proc.

W trakcie wtorkowej sesji ZM Kania poinformowała, że obligatariusze spółki zażądali zwołania zgromadzenia obligatariuszy. Spółka zapowiedziała, że zwoła zgromadzenie obligatariuszy serii H w najbliższym czasie.

Pfleiderer ustanowił tegoroczne minimum i jest najniżej od września 2013. Od początku roku kurs spółki stracił ok. 58 proc.