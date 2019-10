Wybory do Sejmu 2019: sondaże

W ostatnim przedwyborczym sondażu IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM prowadzi PiS z poparciem 42 proc. Na kolejnym miejscu jest Koalicja Obywatelska na którą chce głosować 22,3 proc. wyborców. Lewicę popiera 14 proc. Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze PSL (5,9 proc. poparcia). Piąty ogólnopolski komitet wyborczy - Konfederacja - może liczyć na 4,7 proc. głosów. >>> Czytaj więcej TUTAJ Sondaż wyborczy - tylko zdecydowani / Dziennik Gazeta Prawna

Wyniki innego sondażu przygotowanego przez Kantar prezentują się następująco: PiS - 47, 2 proc. ; Koalicja Obywatelska - 26,1 proc.; Lewica - 12,6 proc.; PSL 8,2 proc.; Konfederacja - 5,6 proc - takie wyniki wyborów parlamentarnych prognozuje Kantar w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni przedwyborczych.

Z kolei CBOS prognozuje, że w najbliższych wyborach PiS zamierza poprzeć 46 proc. zadeklarowanych uczestników głosowania; 19 proc. planuje oddać głos na Koalicję Obywatelską, 9 proc. na lewicowy blok, którzy tworzą SLD, Wiosna i Lewica Razem, 8 proc. na PSL, a 6 proc. wybrałoby Konfederację. Czytaj więcej TUTAJ.

Wybory do Sejmu: kogo wybieramy?

Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

Wybory do Sejmu: jak głosujemy?

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

Wybory do Sejmu: jak liczone są głosy i kto wygrywa?

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w następujący sposób:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu,

2) każdej liście przyznaje tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów.

