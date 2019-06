Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację obejmującą m.in. zwolnienia grupowe



Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób, podał bank. Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

"Idea Bank od drugiego półrocza 2018 r. przechodzi istotną transformację modelu biznesowo-finansowego. Powstaje nowa instytucja, nastawiona na stworzenie stałych relacji z klientami, zgodnie z wysokimi standardami rynkowymi i regulacyjnymi. W wyniku wprowadzonych zmian bank zaczyna stopniowo spełniać przesłanki trwałej odbudowy rentowności: koszty finansowania są redukowane, koszty ryzyka uległy obniżeniu i stabilizacji, a nowa produkcja kredytów cechuje się zadowalającą rentownością. Proces ten wymagał jednak dokonania znaczących korekt w efekcie wysokich strat na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym, jakie zostały przez bank opublikowane 30 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Po gruntownej analizie procesów biznesowych oraz możliwych ścieżek dalszego rozwoju, zarząd Idea Bank podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania scenariusza, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i współczynników kapitałowych. Scenariusz ten oznacza z jednej strony niezbędne ograniczenie skali prowadzonych działań, a z drugiej - dostosowania po stronie kosztów i zatrudnienia, wskazano w materiale.

"Pomimo tego, że źródeł wysokich strat za 2018 r. należy dopatrywać się w okresach przeszłych i w przyjętym wtedy niestabilnym modelu finansowo-biznesowym, ich rozmiar wymaga podjęcia dzisiaj działań nadzwyczajnych. Są one konieczne dla uzdrowienia banku" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, działalność biznesowa będzie docelowo skupiała się na budowaniu oferty dla klientów z sektora MSP oraz detalicznych. Liczba placówek banku zostanie dostosowana do nowego modelu. Równocześnie będą kontynuowane wdrożenia technologiczne wspierające transformację modelu biznesowego, podano dalej.

"Przebudowa struktury i zadań Idea Bank oznacza konieczność stopniowego przeprowadzenia istotnych zmian w skali zatrudnienia. Łącznie, w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, zwolnienia obejmą maksymalnie 750 pracowników wszystkich szczebli, co będzie stanowiło około 50% wszystkich zatrudnionych. Zapowiedzią tych działań było wcześniejsze zmniejszenie liczby Członków Zarządu. Szacuje się, że oszczędności z tytułu redukcji zatrudnienia wyniosą około 50 mln zł w skali roku" - napisano też w materiale.

"W istniejących uwarunkowaniach, niezbędne jest znaczne i szybkie ograniczenie sumy bilansowej, co pozwoli na poprawę wskaźników kapitałowych w krótkim okresie. Niestety, odbudowa rentowności wymaga także głębokiej redukcji kosztów działania, w tym kosztów osobowych. […] Nikt z obecnie pracujących w Idea Banku nie jest winien jego obecnej sytuacji. Jednak bagaż przeszłości okazał się zbyt duży, by proces uzdrawiania mógł przebiec bez znacznych redukcji kosztowych, w tym zwolnień grupowych. Po prostu nie ma alternatywy dla ścieżki, na którą dzisiaj wchodzimy" - podkreślił prezes.

Proces zwolnień grupowych zostanie przeprowadzony do końca roku 2019, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem należnych odpraw. Pracownicy, którzy zostaną objęci tym procesem, otrzymają wsparcie ze strony banku. W tym celu zostanie uruchomiony program outplacement obejmujący między innymi doradztwo zawodowe, warsztaty oraz pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia, zapowiedziano także.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)