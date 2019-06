Asbis planuje wprowadzić na rynek intuicyjną klawiaturę Prestigio Click&Touch



Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Asbis planuje wprowadzić na rynek pod marką własną Prestigio pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch. Łączy ona w sobie właściwości klasycznej klawiatury, touchpada i myszki komputerowej, podała spółka. Asbis planuje rozpoczęcie produkcji klawiatury Prestigio Click&Touch w lipcu tego roku, do sprzedaży trafi ona pod koniec sierpnia.

"Urządzenie będzie w pierwszej kolejności sprzedawane w krajach WNP i krajach bałtyckich - Białorusi, Rosji, Litwie, Ukrainie, Kazachstanie, Estonii i Łotwie. Do Polski ma trafić w IV kwartale. Do końca roku planowane jest wyprodukowanie około 100 tys. tych urządzeń" - czytamy w komunikacie.

Klawiatura została opracowana przez spółkę Clevetura LLC - białoruski startup, którego udziałowcem jest dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc oraz założyciel ASBIS Enterprises Sergiej Kostewicz. Przekształcenie pomysłu w komercyjny produkt zajęło około trzech lat.

"Od samego początku wierzyłem w siłę tego startupu i perspektywy intuicyjnej klawiatury, ponieważ jest to projekt interesujący i łatwy do skalowania. Bardzo wspieram rozwój tego startupu, ponieważ mam głębokie przekonanie, że w ten sposób promuję nową technologię na globalnym rynku. To urządzenie i technologia wykorzystana przy jego tworzeniu mają ogromny potencjał rynkowy. Wielokrotnie powtarzaliśmy w Asbis, że pracujemy nad rozbudową naszego portfolio produktów. Klawiatura Click&Touch doskonale pasuje do portfela Prestigio" - powiedział Kostewicz, cytowany w komunikacie.

Nowa klawiatura Click&Touch jest unikalnym i innowacyjnym rozwiązaniem w porównaniu z innymi urządzeniami, takimi jak laptopy lub klawiatury wyposażone w zewnętrzny panel dotykowy. Klawisze reagują na gesty, tak jak touchpad lub mysz, a użytkownicy mogą pisać, przewijać lub przesuwać kursor nie zmieniając położenia dłoni, wskazano w materiale.

Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się automatycznie, dzięki wbudowanemu mikrokontrolerowi natychmiast rozpoznającemu i przetwarzającemu każde dotknięcie i gest. Użytkownik nie musi myśleć o trybach, ponieważ system rozpoznaje, co robi. Intuicyjna interakcja z urządzeniem i nowe dla użytkownika wrażenia sprawiają, że system jest absolutnie wyjątkowy, wyjaśniono w materiale.

"Oddzielny panel dotykowy nie jest klawiaturze potrzebny, ponieważ klawisze wypełniają jego funkcje. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnąć po nich palcami, aby kontrolować kursor lub wykonać inne operacje. Jest to wygodne, funkcjonalne i oszczędza czas, ponieważ nie musisz ciągle zmieniać położenia dłoni. W rzeczywistości klawiatura oferuje całkowicie nowe doświadczenie interakcji z komputerem, ponieważ wszystko odbywa się intuicyjnie" - powiedzieli współzałożyciele Clevetura Walentin Sokol i Michaił Krupenkow.

Technologia pozwala użytkownikowi przetwarzać wiele jednoczesnych kliknięć, dotknięć i innych gestów. Oznacza to, że można stosować wszystkie typowe formy interakcji, w tym powiększanie i przeciąganie, aby przełączać się między wirtualnymi pulpitami można przewijać dwoma palcami. Jednocześnie do klawiatury można podłączyć do pięciu urządzeń wykorzystując trzy kanały Bluetooth, odbiornik USB i kabel typu C. Użytkownik może także zmieniać głośność lub przewijać do przodu i tyłu filmy, przesuwając palec w lewo lub w prawo po klawiszach górnego rzędu. Do zmiany ustawień i aktualizacji urządzenia można użyć aplikacji mobilnej. Klawiatura jest lekka i ergonomiczna, ponieważ posiada rowki w podpórce dłoni.

"Potencjalnymi nabywcami mogą być użytkownicy rozmiłowani w technologii i właściciele telewizorów smart. Klawiatura może być również wykorzystywana w branży b2b, w szczególności do zarządzania treścią na dużych ekranach podczas prezentacji i wydarzeń edukacyjnych" - podsumowano.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)