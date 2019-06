Rozpatrujący jego sprawę sąd w mieście Tiencin na północy Chin ogłosi werdykt w późniejszym terminie – podała państwowa chińska telewizja CCTV na swoim kanale w mediach społecznościowych.

Meng wraz z rodziną mieszkał w Lyonie, gdzie mieści się siedziba Interpolu. Jego żona Grace Meng zgłosiła jesienią 2018 roku, że zaginął on w czasie podróży do Chin. Wkrótce chińskie władze oświadczyły, że prowadzą przeciwko niemu postępowanie.

Komisja antykorupcyjna Komunistycznej Partii Chin (KPCh) informowała, że Meng jest podejrzany o przyjmowanie łapówek, szkodzenie wizerunkowi partii i niewykonywanie poleceń partyjnego kierownictwa. W marcu br. został on usunięty z rządzącej KPCh za "poważne naruszenie prawa i dyscypliny", a w kwietniu formalnie go aresztowano.

Żona Menga poinformowała w maju, że razem z dwójką ich dzieci otrzymała we Francji azyl, co określiła jako uratowanie im życia. "Gdyby Francja mnie nie chroniła, zostałabym zabita dawno temu - powiedziała. - To drugie życie dla nas, dla mnie i moich dzieci".

Grace Meng twierdziła po zatrzymaniu jej męża, że była śledzona, otrzymywała podejrzane telefony, a nieznane jej osoby robiły zdjęcia tablic rejestracyjnych jej samochodu, w związku z czym obawiała się porwania.

Pod rządami prezydenta Xi Jinpinga chińskie władze prowadzą szeroko zakrojoną kampanię antykorupcyjną, w ramach której ukarano już wielu wysokiej rangi urzędników. Według krytyków Xi wykorzystuje kampanię także do usuwania swoich przeciwników ze sceny politycznej.

