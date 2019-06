Czy wiadomo już z kim Wiosna wystartuje w wyborach parlamentarnych?

Paulina Piechna-Więckiewicz: Rozmowy trwają, jesteśmy umówieni z naszymi koordynatorami okręgowymi i władzami krajowymi na weekend za tydzień na ich podsumowanie. Na podstawie efektów tych rozmów będziemy podejmowali decyzje.

Jaka opcja na dziś jest najbardziej prawdopodobna? Blok lewicowy czy porozumienie Wiosny z nową odsłoną Koalicji Europejskiej?

W tej chwili są rozmowy wokół bloku progresywnego i one są prowadzone nie tylko z partiami lewicowymi, ale również z organizacjami pozarządowymi, z osobami działającymi lokalnie. W przyszłym tygodniu będzie można mówić o efektach.

Rozumiem, że najbliżej jest porozumienie z Lewicą Razem, bo SLD, Zieloni czy Inicjatywa Polska preferują chyba start z Koalicji Europejskiej?

Trudno się wypowiadać w ich imieniu. Wiele zależy od tego, co zrobi PSL 6 lipca, a także co zrobi sama Platforma. W ogóle to, co się będzie działo w wyborach jesiennych będzie się decydowało na przełomie czerwca i lipca.

Ale na dzisiaj najbardziej prawdopodobna jest koalicja progresywna wokół Wiosny w znaczeniu koalicji lewicowej?

Na ten moment to jest ten kierunek, ale koleżanki i koledzy zdecydują. Z jednej strony wszyscy wiemy, że sytuacja opozycji jest bardzo skomplikowana i sondaże nie wyglądają dla korzystnie. To jest argument na rzecz tego, że powinniśmy się zastanowić, jaka opcja jest najlepsza. Z drugiej strony może być jednak tak, na co zwraca uwagę PSL, że ważna będzie wiarygodność i wspólnota programowa.

Rozmawiał Piotr Śmiłowicz

