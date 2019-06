Comarch ma umowę na obsługę funduszy PPK z Aviva Investors Poland TFI



Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z aplikacją Comarch PPK, podała spółka.

Usługa pozwoli na sprawne uruchomienie i obsługę pracowniczych planów kapitałowych oraz jego automatyzację w firmach, które zlecą prowadzenie PPK do Aviva oraz korzystają z systemów Comarch HR i Comarch PPK, poinformowano.

"Comarch, jako jeden z liderów w branży informatycznej w Polsce, był dla nas naturalnym partnerem przy projekcie informatyzacji obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oferowany przez Comarch system pozwoli nam sprawnie zintegrować środowiska informatyczne klientów z naszym oprogramowaniem, dzięki czemu proces wdrażania i obsługi administracyjnej funduszy przebiegnie łatwo i bezproblemowo" - powiedział wiceprezes Aviva Investors Poland TFI Tymoteusz Paleczny, cytowany w komunikacie.

Wykonanie bezpośredniej integracji między Comarch PPK a środowiskiem informatycznym Aviva, służącym do obsługi pracowniczych planów kapitałowych ze strony instytucji finansowej pozwoli na sprawną obsługę PPK w przedsiębiorstwach, które zdecydują się na z skorzystanie z usług instytucji finansowej z zakresu zarządzania procesami związanymi z programem. Wszystkie dane potrzebne do zarządzania PPK, począwszy od umów o przystąpieniu do programu, przez deklaracje pracowników oraz informacje o wysokości składek będą bezpośrednio przekazywane z oprogramowania kadrowo-płacowego firm do systemów informatycznych Aviva. Dzięki pełnej integracji środowisk

informatycznych zarówno instytucji finansowej, jak i przedsiębiorstw dane będą przesyłane bez konieczności ręcznego uzupełniania plików, dodatkowych przeliczeń i weryfikacji, czytamy dalej.

"Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to duże wyzwanie dla firm, bez względu na ich wielkość czy profil działalności, ponieważ wymaga przygotowania organizacji do obsługi programu oszczędnościowego i uporządkowania nowych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Aplikacja Comarch PPK pozwoli wprowadzić dodatkowe procesy sprawnie, bez konieczności chociażby zatrudniania kolejnych osób do zespołu kadrowo-płacowego czy ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykorzystanie systemu informatycznego pozwoli na automatyzację wielu powtarzalnych i żmudnych procesów oraz zaoszczędzi pracownikom czasu. Dodatkowo pracodawca będzie spokojny, że uda mu się zrealizować wszystkie obowiązki, a dane zostaną bezpiecznie przekazane do funduszu obsługującego PPK" - podkreślił wiceprezes Comarch i dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk, również cytowany w komunikacie.

Aplikacja Comarch PPK to system przeznaczony do obsługi pracowniczych planów kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może działać także samodzielnie. Funkcjonalności systemu pozwalają na prowadzenie rejestru i ewidencji pracowników oraz wykazu wystąpień i przystąpień pracowników do PPK oraz na generowanie plików zawierających dane o składkach na PPK dla instytucji finansowych. Aplikacja jest już dostępna i można bezpłatnie pobrać jej demo.

"Aplikacja Comarch PPK cieszy się ogromnym zainteresowaniem rynku towarzystw ubezpieczeniowych dla których integracja z naszą aplikacją będzie stanowić o przewadze konkurencyjnej w rynkowej walce o pracodawców. Dlatego jesteśmy przekonani, że za chwilę pojawią się kolejne umowy na integrację systemów informatycznych do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach

Pracowniczych Planów Kapitałowych z aplikacją Comarch PPK" - powiedział dyrektor sprzedaży globalnej w Comarch Przemysław Drzymała.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)