Źródło: PAP

Ukraińska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zawiesiła udział w pracach tej instytucji – ogłosił we wtorek jej przewodniczący, deputowany Wołodymyr Ariew. Jest to odpowiedź na decyzję o przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w Zgromadzeniu.