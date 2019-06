Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia, skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki, podał Santander Bank Polska, podmiot pośredniczący w wezwaniu.

"W wyniku wezwania zawarto w dniu 25 czerwca 2019 r. transakcje, których przedmiotem było łącznie 1 075 178 akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V." - czytamy w komunikacie.

W dniu rozliczenia transakcji, tj. 28 czerwca 2019 r., wzywający nabędzie prawa z wszystkich akcji, będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie, podano także.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)