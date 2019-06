i2 Development rozpoczął sprzedaż 2 projektów we Wrocławiu z 81 lokalami



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - i2 Development rozpoczął aktywną sprzedaż dwóch kameralnych projektów mieszkaniowych: Kaszubska 10 (z 56 lokalami) i Śrutowa 10 (z 25 lokalami). Inwestycje, zlokalizowane w centrum Wrocławia, wzbogacą ofertę i2 Development adresowaną do najbardziej wymagających z klientów indywidualnych oraz inwestorów, podała spółka.

Kaszubska 10 to 7-kondygnacyjny budynek mieszkalny z 56 funkcjonalnymi lokalami o metrażach od 23 do 37 m2. Łączna powierzchnia budynku to blisko 1,6 tys. m2 powierzchni użytkowej. Zakończenie projektu i oddanie lokali do użytkowania planowane jest na IV kw. 2019 r.

W projekcie przy ul. Śrutowej 10 powstaje 25 lokali mieszkalnych (powierzchnia od 22 do 245 m2) oraz dwa lokale usługowe. Łączna powierzchnia użytkowa to 1,7 tys. mkw. Finalizacja Śrutowa 10 przewidziana jest na I kw. 2020 r., podano.

Według prezesa i2 Development Marcina Misztala, rosnące zainteresowanie ofertą mieszkaniową spółki, w tym lokalami z wyższego przedziału rynku, adresowanymi tak do najbardziej wymagających klientów indywidualnych jak i inwestorów nabywających lokale w centrum miasta z myślą o ich dalszym wynajmie, przesądziły o zmianie koncepcji komercjalizacji projektów Kaszubska 10 i Śrutowa 10.

"Jesteśmy przekonani, iż sprzedaż pojedynczych lokali w obu inwestycjach pozwoli nam na wygenerowanie atrakcyjniejszego wyniku w porównaniu z pierwotnie przewidzianą sprzedażą pakietową. Projekty cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców, zakładamy, że gros z lokali w obu inwestycjach zostanie sprzedana przed oddaniem ich do użytkowania" - ocenił Misztal.

Obecnie i2 Development ma w ofercie 384 lokali powstające w 18 inwestycjach. Ponadto w przygotowaniu spółka ma 7 projektów z ok. 2 100 lokalami, z których część zostanie wprowadzona do sprzedaży w najbliższych miesiącach.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.

(ISBnews)