"Zmodernizowane składy ED74 w istotny sposób wzmocnią naszą flotę i przyczynią się do dalszego podnoszenia standardu usług PKP Intercity, a wraz z nim komfortu podróżowania. Będą wygodne i dopasowane do potrzeb różnych grup pasażerów" – powiedział cytowany w komunikacie Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Jak informuje PKP Intercity podczas modernizacji pojazdy przejdą zmiany, które podniosą standard składów, tak aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania pasażerów. W zmodernizowanych pociągach pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i Wi-Fi. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego. Ponadto w każdym składzie zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz po dwie maszyny z napojami i przekąskami.

Pojazdy będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w każdym składzie będzie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Zmodernizowane pojazdy zostaną lepiej wygłuszone, co pozytywnie wpłynie na komfort podróży. Unowocześnione pociągi mają planowo być wykorzystywane głównie na trasach Wrocław – Lublin i Wrocław – Kielce.

Przewoźnik ogłosił przetarg na modernizację tych składów pod koniec grudnia 2017 roku.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą złożyło konsorcjum, w jego skład weszła spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki". Wartość oferty to 274,8 mln zł. Przewoźnik liczył, że wyda mniej, gdyż zamierzał na to zamówienie przeznaczyć 247,1 mln zł.

Składy mają zostać zmodernizowane w ciągu 48 miesięcy, a na każdy z nich ma zostać udzielona 24 miesięczna gwarancja.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski