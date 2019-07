W niedzielę w Lublinie odbędą się uroczystości z okazji 450. rocznicy unii lubelskiej. W obchodach wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis, posłowie i senatorowie, przedstawiciele parlamentów m.in. Litwy, Łotwy, Białorusi oraz przedstawiciele Czech i Węgier.

Karczewski podkreślił, że w ostatnim czasie stosunki z Litwą układają się bardzo dobrze w relacjach premierów i prezydentów, ale także w zakresie dyplomacji parlamentarnej. "Wszystkie te relacje są niezwykle ożywione, a spotkania odbywają się w bardzo dobrej atmosferze. Najlepszym dowodem na to jest, że litewski premier Saulius Skvernelis został w ubiegłym roku człowiekiem roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy" - zauważył marszałek Senatu.

Dodał, że także jego kontakty z Viktorasem Pranckietisem są "bardzo dobre i częste". Wyraził zadowolenie, że nowo wybrany prezydent Litwy Gitanas Nauseda jako cel swojej pierwszej podróży zagranicznej wybrał Polskę.

Marszałek Senatu chwalił też reaktywowaną współpracę w zakresie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Jak zauważył, przez blisko 10 lat nie było tych spotkań. "Zatem w czasie tej kadencji poczyniliśmy znaczący krok w stronę podjęcia dobrej współpracy" - ocenił Karczewski.

Podkreślił jednocześnie, że są sprawy polskiej mniejszości na Litwie nie rozwiązane do tej pory, które kładą się cieniem na te relacje. "To przede wszystkim kwestia prawa polskiej mniejszości narodowej do zapisywania w dokumentach imion i nazwisk w ojczystym języku, możliwości umieszczania polskich nazw miejscowości na tablicach informacyjnych na obszarach zamieszkania ludności polskiej. Mamy tu kłopot, ale wierzymy, że tylko dialog może doprowadzić do tego, że strona litewska przyjmie odpowiednią ustawę. Jest też sprawa oświaty, utrzymania sieci szkół z polskim językiem nauczania, która ostatnio idzie w dobrym kierunku" - wskazał marszałek.

Według Karczewskiego obecnie są organizowane "nowe miejsca, gdzie będą mogli polscy obywatele litewskiego pochodzenia uczyć się w swoim języku ojczystym i dotyczy to także obywateli litewskich polskiego pochodzenia na Litwie". W Wilnie otwarto niedawno Centrum Języka Polskiego i Kultury, w Suwałkach ma powstać Litewskie Centrum Kultury i Edukacji. Marszałek wyraził przekonanie, że dynamika współpracy polsko-litewskiej przełoży się na rozwiązanie trudnych spraw.

Karczewski zwrócił też uwagę na rozwój kontaktów międzyludzkich. Jak zauważył, bardzo wielu Polaków jeździ na Litwę, a wielu Litwinów odwiedza Polskę. "To pozwala nie tylko na wzajemne poznawanie się, ale i na nawiązywanie dobrych relacji na przyszłość" - podkreślił. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek