Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Większość dyrektorów finansowych w Polsce - 63% - uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki. To niewielki wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed pół roku. W Polsce wysoką niepewność deklaruje 35% zapytanych CFO, u 10% ta niepewność jest na niskim poziomie, wynika z badania firmy doradczej Deloitte "European CFO Survey Eyes on Demand".

Z badania wynika, że 35% dyrektorów finansowych w Polsce patrzy na prognozy finansowe spółki z optymizmem większym niż jeszcze w poprzedniej edycji badania. Tyle samo respondentów deklaruje jednak, że poziom optymizmu się obniżył. Globalnie to odpowiednio 24% i 26%. Optymizm netto, rozumiany jako odsetek osób wskazujących, że perspektywy finansowe ich firm są optymistyczne, pomniejszony o odsetek wskazujących na pogorszenie sytuacji, wyniósł więc -2%. W tej edycji badania widać, że nastroje pogorszyły się znacznie bardziej w strefie euro niż poza nią. Także tu szczególnie zwiększyła się liczba dyrektorów finansowych, którzy uważają za prawdopodobny i niebezpieczny kolejny kryzys w strefie euro, podano.

"Należy zwrócić uwagę na ciekawy trend. Odwróciły się proporcje, które utrzymywały się od końca 2017 r. między postrzeganiem CFO w strefie euro i poza nią. Największy wpływ na tę zmianę mają dyrektorzy finansowi z Turcji i znaczący spadek postrzeganej niepewności wśród nich. Odsetek CFO z tego kraju, którzy uważają, że niepewność jest wysoka, jest o połowę mniejszy niż w poprzednim badaniu. Inflacja co prawda nadal pozostaje wysoka, a kurs liry tureckiej niepewny, ale tamtejsi dyrektorzy finansowi najwidoczniej uważają, że najgorsze już za nimi" - powiedział partner w Dziale Audit & Assurance Deloitte Piotr Świętochowski, cytowany w komunikacie.

60% dyrektorów finansowych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku przychody spółki wzrosną. W podziale na poszczególne kraje Polska wypada tu najsłabiej - nadzieję na wzrost przychodów ma 25%. Globalnie spadku przychodów spodziewa się 21% ankietowanych dyrektorów, w Polsce - 35%. Prześciga nas tylko Wielka Brytania, gdzie spadków spodziewa się połowa badanych CFO, wskazano również.

"Perspektywy CFO na najbliższe 12 miesięcy w zakresie ewolucji przychodów i marż operacyjnych w ich spółkach są gorsze niż sześć miesięcy temu. Saldo netto w przypadku obu wskaźników jest na historycznie niskim poziomie. Przy spodziewanej stagnacji lub spadku przychodów, wzroście cen ropy naftowej oraz niemożności łatwego obniżenia kosztów pracy przez przedsiębiorstwa w Europie, nie jest zaskoczeniem, że perspektywy zysku wyglądają ponuro" - dodała lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte Julia Patorska.

Wśród ryzyk polscy CFO bardzo często wskazują na spadek popytu krajowego lub recesję (4%) oraz wzmożone kontrole (40%) i zwiększające się obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatków (35%).

Polscy CFO częściej niż ci z innych krajów Europy stawiają na strategię ekspansji, głównie w obszarze fuzji i przejęć, wzrostu inwestycji kapitałowych czy inwestycje B+R oraz digitalizację. Znaczenie digitalizacji jako najwyższego priorytetu strategicznego w ostatnich czterech edycjach badania stale wzrasta, podsumowano.

Deloitte zapytał o opinię 1 473 dyrektorów finansowych z 20 krajów Europy, w tym z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Polski.

(ISBnews)