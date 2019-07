Serinus: Produkcja dzienna w Moftinu sięgnęła 10,3 mln mmscf



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Serinus Energy osiągnął dzienny poziom produkcji w wysokości 10,3 mln mmscf z zakładzie przetwarzania gazu w Moftinu w Rumunii, podała spółka. Trwają dalsze prace na rumuńskiej koncesji Satu Mare, a także prace na złożu Chouech Es Saida w Tunezji.

"Uruchomienie zakładu przetwarzania gazu w Moftinu nastąpiło zgodnie z planem. Na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dzienny poziom produkcji w wysokości 10,3 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (mmscf/d), przy czym pozytywnie zaskoczył udział kondensatu w produkcji, który przekraczał planowany poziom. Jednocześnie minimalna obecność wody była zgodna z założeniami produkcyjnymi" - czytamy w komunikacie.

Zakład przetwarzania gazu pracuje zgodnie z przedziałami parametrów operacyjnych, przy stabilnym poziomie dopływu gazu z obu odwiertów, tj. Moftinu-1003 i Moftinu-1007. Wydobycie gazu z obu odwiertów jest zgodne z założeniami spółki.

Serinus planuje nadal monitorować zachowanie zwężek na obu otworach w celu określenia dla każdego z odwiertów możliwego do osiągnięcia maksymalnego poziomu ustabilizowanej wydajności produkcji. Spółka podjęła też prace zmierzające do uruchomienia wydobycia z odwiertu Moftinu-1000, obejmujące planowane na połowę lipca br. prace instrumentacyjne (ang. slickline operations) w odwiercie.

W styczniu odwiercie Moftinu-1000 przeprowadzono wówczas ponowną perforację stref produkcyjnych, a czasie wydłużonego testu produkcyjnego produkcja w utrzymywała się na poziomie 1,96 mmscf/d.

Całość produkcji gazu z Moftinu sprzedawana jest dotychczas zgodnie z umową sprzedaży gazu z Vitol. Ponieważ ustabilizowały się parametry produkcji zakładu przetwarzania oraz działań operacyjnych, spółka odeszła od systemu dziennej sprzedaży na rzecz określania miesięcznej wielkości sprzedaży, podano także.

"Obecnie trwają prace na terenie koncesji Satu Mare w ramach badania sejsmicznego 3D na obszarze o powierzchni 148 km2, o którym wcześniej informowano. Obecny program badań sejsmicznych 3D prowadzony jest na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D, a oba te obszary nakładają się w stopniu wystarczającym dla potrzeb integracji wyników obu badań w trakcie przetwarzania danych. Serinus spodziewa się, że sejsmika 3D wskaże obszary o charakterystycznym zapisie amplitudowym, oznaczające płytko zalegające pułapki gazowe. Mogłyby one stać się celem dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych, umożliwiających powtórzenie sukcesu z pola Moftinu" - czytamy dalej.

Serinus podał też, że ponowne otwarcie pola Chouech Es Saida w południowej Tunezji postępuje zgodnie z planem.

"Po zakończeniu szeroko zakrojonych prac związanych z usunięciem piasku z dróg i z infrastruktury napowierzchniowej, spółka rozpoczęła w dniu 27 czerwca 2019 r. rekonstrukcję pierwszego odwiertu - CS-3. Prace rekonstrukcyjne na tym odwiercie mają potrwać dwa tygodnie, obejmując również instalację nowej elektrycznej pompy zanurzeniowej. Po ich zakończeniu na odwiercie CS-3 zostanie uruchomiona produkcja. Następnie prace rekonstrukcyjne zostaną przeprowadzone kolejno na pozostałych trzech odwiertach. Jak oczekuje spółka, do końca sierpnia 2019 r. wszystkie odwierty na polu Chouech powinny już ponownie funkcjonować" - podano w materiale.

Wyniki działalności na polu Sabria są zbieżne z założeniami kierownictwa, podkreślono.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)