Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%.



"W związku z realizacją programu skupu nabytych zostanie 80 000 akcji na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda [...]. Akcje własne zostaną nabyte przez H88 po cenie 25 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 2 000 000 zł" - czytany w komunikacie.



Nabywane akcje stanowią 0,56% kapitału zakładowego spółki i głosów, podano także.



"Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 3 lipca 2019 r. Transakcja nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach programu skupu wyniosła 13 075 289. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych [..] przekroczyła łączną liczbę akcji, którą H88 zamierzała nabyć w ramach programu skupu, H88 dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 dokumentu ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%" - podano także.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)